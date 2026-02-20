Es ist bisher der größte Rückschlag für Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit: Der Oberste Gerichtshof hat am Freitag entschieden, dass der Präsident seine Kompetenzen überschritten hat, als er Importe aus zahlreichen Ländern der Welt mit Zöllen belegte und sich dabei auf ein Notstandsgesetz von 1977 stützte. Die obersten Richter entschieden mit sechs zu drei Stimmen.
MeinungZölleTrump darf nun doch nicht machen, was er will
Kommentar von Charlotte Walser, Washington
Der Supreme Court kassiert den größten Teil der Abgaben, die Donald Trump so vielen Ländern auferlegt hat. Die Richter demonstrieren nun doch noch, dass sie keineswegs die Erfüllungsgehilfen des Präsidenten sind.
USA:Trump will weltweiten Zoll von zusätzlich zehn Prozent verhängen
Der Oberste Gerichtshof der USA hat die von Präsident Trump verhängten Zölle gekippt. Dieser nennt die Entscheidung „enttäuschend“. Er schäme sich für bestimmte Mitglieder des Gerichts.
