MeinungZölleTrump darf nun doch nicht machen, was er will

Kommentar von Charlotte Walser, Washington

Lesezeit: 2 Min.

Vor zehn Monaten: Donald Trump präsentiert voller Überzeugung seine Zölle.
Vor zehn Monaten: Donald Trump präsentiert voller Überzeugung seine Zölle. (Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Der Supreme Court kassiert den größten Teil der Abgaben, die Donald Trump so vielen Ländern auferlegt hat. Die Richter demonstrieren nun doch noch, dass sie keineswegs die Erfüllungsgehilfen des Präsidenten sind.

Es ist bisher der größte Rückschlag für Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit: Der Oberste Gerichtshof hat am Freitag entschieden, dass der Präsident seine Kompetenzen überschritten hat, als er Importe aus zahlreichen Ländern der Welt mit Zöllen belegte und sich dabei auf ein Notstandsgesetz von 1977 stützte. Die obersten Richter entschieden mit sechs zu drei Stimmen.

LiveUSA
:Trump will weltweiten Zoll von zusätzlich zehn Prozent verhängen

Der Oberste Gerichtshof der USA hat die von Präsident  Trump verhängten Zölle gekippt. Dieser nennt die Entscheidung „enttäuschend“. ‌Er schäme sich für bestimmte Mitglieder des Gerichts.

Alle Entwicklungen im Liveblog

