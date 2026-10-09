Es ist die Entscheidung des Altkanzlers, dass er aus seinem früheren Staatsamt keine Verpflichtungen für sich ableitet. Aber das eigentliche Problem geht viel tiefer.

Zwei Bilder vom Mittwoch dieser Woche: Das eine zeigt Helfer, die Leichen aus einem von einer russischen Drohne vollkommen zerstörten Wohnhaus im ukrainischen Städtchen Pryluky tragen. Das andere zeigt zwei alte Männer, grinsend und Hände haltend vor Flammen in einem Kamin, in den ein Schaukelpferdchen eingelassen ist. Zusammen illustrieren die Bilder den vollständigen moralischen Bankrott des Mannes, der einmal Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Gerhard Schröder, gerade auf lukrativer Dienstreise in Moskau, ist einer angeblich ganz spontanen Einladung zur Geburtstagsparty von Kriegsherr Wladimir Putin gefolgt.