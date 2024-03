Scott McAfee ist erst 34 Jahre alt, steht aber in seinem Distrikt in Georgia vor einer Aufgabe von enormer Bedeutung.

Von Peter Burghardt

Er leitet eines der wichtigsten Verfahren der amerikanischen Geschichte, das Urteil könnte Amerika prägen. Aber inzwischen weiß offenbar auch Scott McAfee nicht mehr, wann dieser Prozess in Georgia gegen Donald Trump so richtig in Schwung kommen könnte. Vor der Abstimmung über den nächsten US-Präsidenten am 5. November wird er wohl kaum enden, dennoch hat dieser Mann eine Menge zu tun.