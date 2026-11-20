Die Chefs der größten Atommächte, Xi, Trump und Putin, haben sich diese Woche in Shenzhen selbst gefeiert. Gut, dass Europa sich entschlossen gegen die Autokratisierung stemmt.

Europa hat viel gelernt seit dem Schrecken des 28. Februar 2025, als US-Präsident Donald Trump seinen ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenskij aus dem Oval Office warf. Die Europäer ahnten damals, dass ihr großer jähzorniger Bruder mit ihnen gebrochen hatte und sie – so weit weg von Amerika und so nah an Russland – plötzlich allein waren. Das Gute daran: Die Europäer haben daraus drei richtige Schlüsse gezogen, nämlich ihren Werten treu zu bleiben, sich zu rüsten und zusammenzuhalten.