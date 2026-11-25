Für einen Politiker, der immer im Ruf stand, ein vergleichsweise guter Redner zu sein, hat Friedrich Merz als Bundeskanzler durch sein Reden bisher erstaunlich wenig Gutes bewirkt. Je schlechter sich die Situation im Land, aber auch in der Koalition, darstellte, desto schwerer fiel ihm die Wahl des passenden Worts und des richtigen Tons. Gemessen daran hat Friedrich Merz am Mittwoch im Bundestag eine richtig gute Rede gehalten. Sein Beitrag zur Generaldebatte enthielt keine übertriebenen Versprechen, keine Beschönigungen und keine verrutschten Botschaften. Es war eine Rede durchdrungen vom Ernst der Lage. Was wiederum davon zeugt, wie ernst diese Lage inzwischen ist. Allerdings auch davon, dass der Kanzler diesem Ernst nun wirklich gerecht werden will.