Kommentar von Nico Fried

Olaf Scholz hat einen Amtseid geschworen. Darin verpflichtete sich der Bundeskanzler, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Folgerichtig sind die ersten Adressaten seiner Reden im Bundestag die Bürgerinnen und Bürger, die er regiert. Und von denen, so berichtete es Scholz am Mittwoch im Parlament, wisse er aus Briefen, Mails und persönlichen Begegnungen, dass sie vor allem eine Sorge umtreibe: Gibt es Krieg auch hier bei uns?

Der Kanzler hat sich passend zum Anlass der Generaldebatte um eine generelle Beruhigung bemüht. Scholz versprach, dass der Westen sich militärisch in der Ukraine nicht beteiligen werde. Und er schloss Sanktionen gegen Russland aus, die in Deutschland zu einer Rezession und dem Verlust von Arbeitsplätzen führen würden. Wo er schon den Nutzen nicht mehren kann, versucht Scholz wenigstens den Schaden abzuwenden. Das ist ein absolut respektables Amtsverständnis in so schweren Zeiten.

Und trotzdem lässt einen auch diese Rede von Scholz rätselnd zurück. Natürlich muss ein Kanzler deutlich machen, wofür er steht, was von ihm zu erwarten ist - und was nicht. "Klar" und "konkret" sind zwei seiner Lieblingsworte. So meißelte er auch die entscheidenden Sätze, seine wichtigsten Botschaften, kurz, knapp, eingängig, zitierfähig. Doch zugleich wirkte seine Rede damit wieder eindimensional. Den Debatten im Land, der - wenn man so will - zwiegespaltenen Gefühlslage vieler Deutscher, die angesichts der täglichen Bilder und Berichte zwischen dem Leid der Ukrainer und der Sorge um die eigenen Lebensumstände hin- und hergerissen sind, wurde er damit nicht gerecht.

"Schaden von ihm wenden" - ist das denn nur materiell gemeint? Gerade in Deutschland weiß man, wie schwer ein moralischer Schaden wiegen kann. Was ist mit dem Vorwurf des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, Deutschland denke nur an seine wirtschaftlichen Interessen, während die Ukrainer deren Voraussetzung verteidigten: die Freiheit? Was ist mit dem Unmut, den sich die Bundesregierung unter ihren Partnern zuzieht, weil sie bei der Verschärfung von Sanktionen oft zu den Bremsern gehört? Was ist mit dem Problem, dass ein autoritärer Staat als Energielieferant nun von einem anderen autoritären Staat abgelöst werden soll?

Zu all dem sagte Scholz fast nichts. Nur in Verbindung mit dem Nein zu einer Flugverbotszone schimmerte in einem Halbsatz ("so schwer das fällt") der Zweifel auf, der auch den betont besonnenen Kanzler womöglich in schlaflosen Nächten umtreibt. Scholz ist das absolute Gegenteil zu seinem Vizekanzler Robert Habeck, der in seinen Aussagen und Erklärungen immer wieder Herz und Verstand gegeneinander antreten lässt. Aus Scholz redet alleine der Verstand.

Es geht nicht darum, Scholz eine öffentliche Zurschaustellung seiner Empathie oder gar Gefühligkeit abzuverlangen, die ihm nicht liegt. Aber dieser Kanzler wäre intellektuell ohne Weiteres in der Lage, nicht nur die Ergebnisse seines Denkens zu referieren, sondern auch deren Herleitung. Eine militärische Konfrontation mit Russland zu vermeiden, ist richtig. Aber sie nur damit zu begründen, dass das glücklicherweise fast 80 Jahre lang gelungen sei, klingt - bei allem Respekt - wie die Antwort eines Vorgesetzten auf die Bitte eines Mitarbeiters um Erklärung einer Regel: Haben wir immer so gemacht.