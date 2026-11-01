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MeinungJugendprotesteZwischen Boomern und Gen Z gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als viele denken

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Kommentar von Sara Maria Behbehani

Lesezeit: 2 Min.

Der Protestzug der Initiative „Gen Z regelt“ auf der Leopoldstraße in München.
Der Protestzug der Initiative „Gen Z regelt“ auf der Leopoldstraße in München.
Peter Kneffel/dpa

Die Demonstrationen am Samstag sind tagsüber weitgehend friedlich geblieben, abends jedoch mancherorts eskaliert. Die Stimmung zwischen den Generationen ist überall aufgeladen. Zeit, sich von ein paar Klischees zu verabschieden.

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Boomer: Das ist ein Wort, das in Deutschland lange nichts anderes meinte als die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1955 und 1969. Unter vielen heute jungen Menschen aber ist „Boomer“ zum Schimpfwort geraten. Es meint die Ewiggestrigen, die Mansplainer – Männer, die sich breitbeinig hinstellen und jedem, der nicht danach gefragt hat, erklären, wie die Welt funktioniert. Unter Jugendlichen gibt es das Meme „Ok, Boomer“, also in etwa: Ist gut, Opa. Boomer: Mit mehr Klischee und Vorurteil kann eine Generation kaum belegt werden.

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