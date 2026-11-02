Dass es auch in Deutschland zu Ausschreitungen kam, ist bitter. Und dennoch wäre es ein Fehler, darauf nur mit Repression zu reagieren. Lieber sollte die Bundesregierung den jungen Menschen, die berechtigte Sorgen haben, die Hand reichen.

Es gibt eine Szene, die sich bei den Gen-Z-Protesten Anfang Oktober in Frankreich ereignet hat, und nein, sie hat nichts mit Gewalt zu tun: In Besançon zogen Polizisten im Angesicht von 2000 Demonstranten ihre Helme ab, legten ihre Schilde nieder. Eine gewagte Aktion, doch die Menge jubelte, nicht ein Stein flog. Es sind Bilder, die quer stehen zu all den anderen: Gewalt, Ausschreitungen, Plünderungen, eine Polizei, die rabiat mit den Demonstranten umgeht, noch mehr Gewalt, Ausschreitungen, Plünderungen.