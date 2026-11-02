Zum Hauptinhalt springen

MeinungJugendprotestGen-Z-Demonstrationen zu verbieten, ist die falsche Reaktion

Portrait undefined Sara Maria Behbehani

Kommentar von Sara Maria Behbehani

Lesezeit: 1 Min.

Gen-Z-Protest in Hamburg: Dort demonstrierten die jungen Menschen lange friedlich, bis es am Abend zu Ausschreitungen kam.
Gen-Z-Protest in Hamburg: Dort demonstrierten die jungen Menschen lange friedlich, bis es am Abend zu Ausschreitungen kam.
Marcus Brandt/dpa

Dass es auch in Deutschland zu Ausschreitungen kam, ist bitter. Und dennoch wäre es ein Fehler, darauf nur mit Repression zu reagieren. Lieber sollte die Bundesregierung den jungen Menschen, die berechtigte Sorgen haben, die Hand reichen.

SZ bei Google bevorzugen

Es gibt eine Szene, die sich bei den Gen-Z-Protesten Anfang Oktober in Frankreich ereignet hat, und nein, sie hat nichts mit Gewalt zu tun: In Besançon zogen Polizisten im Angesicht von 2000 Demonstranten ihre Helme ab, legten ihre Schilde nieder. Eine gewagte Aktion, doch die Menge jubelte, nicht ein Stein flog. Es sind Bilder, die quer stehen zu all den anderen: Gewalt, Ausschreitungen, Plünderungen, eine Polizei, die rabiat mit den Demonstranten umgeht, noch mehr Gewalt, Ausschreitungen, Plünderungen.

Zur SZ-Startseite

MeinungJugendproteste
:Zwischen Boomern und Gen Z gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als viele denken

SZ PlusKommentar von Sara Maria Behbehani
Portrait undefined Sara Maria Behbehani

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite