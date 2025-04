Ohne Wählerinnen und Wähler sind Parteien nichts. Es ist also sehr viel verlangt von Union und SPD, auf die Interessen der Älteren weniger Rücksicht zu nehmen als bisher. Genau dies aber tun 28 führende Wirtschaftsforscher und -forscherinnen, die per Brief die künftige Koalition von ihren Plänen abhalten wollen, noch mehr Geld ins Rentensystem zu pumpen. Union und SPD verlieren an den Wahlurnen ohnehin an Zuspruch – und da sollen sie ernsthaft riskieren, es sich mit einer Gruppe zu verscherzen, die schon jetzt mehr als ein Fünftel des Volks ausmacht?