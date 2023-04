Die Central Intelligence Agency (CIA) ist der Auslandsnachrichtendienst der USA. Wieder einmal sind jetzt geheime Dossiers des Dienstes an die Öffentlichkeit gelangt.

Vertrauliche US-Dossiers sind im Internet aufgetaucht, und das mitten im Krieg in der Ukraine. Das ist nicht nur für die USA gefährlich.

Kommentar von Georg Mascolo

Ein einfacher Blick in die Geschichte genügt für diese Erkenntnis: Die erfolgreiche Arbeit von Geheimdiensten hat schon dabei geholfen, Kriege zu gewinnen, ihre Pannen und Affären dabei, diese zu verlieren. Im Ukraine-Krieg schienen vor allem die US-Dienste lange in Form zu sein. Sie warnten früh und zutreffend vor der russischen Aggression und beliefern Kiew seit Kriegsbeginn mit einer wahren Flut an Informationen. Der gewaltige Geheimdienstapparat der USA arbeitet für den Sieg der Ukraine.