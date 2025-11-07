Ob Hitler-Grüße, eingeritzte Hakenkreuze oder Sticker von rechten Parteien: Rechtsextreme Übergriffe auf Gedenkstätten nehmen zu. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora listet mehr als 120 Fälle seit 2023 auf, viele davon treffen die Gedenkstätte Buchenwald. Nicht selten von Schülerinnen und Schülern.
„Ist das gerecht?“ – Interview-Podcast mit Ronen SteinkeSollten junge Deutsche am 9. November Schuld empfinden?
Susanne Siegert macht auf Social Media Videos über Nazi-Verbrechen. Im Podcast mit Ronen Steinke spricht sie über zeitgemäße Erinnerungskultur.
Podcast von Ronen Steinke
Podcast „In aller Ruhe“ mit Carolin Emcke:„Erinnerungskultureller Klimawandel“ – Jens-Christian Wagner über die Arbeit von Gedenkstätten
Wie wird die Erinnerung an die NS-Zeit lebendig gehalten? Darüber spricht Carolin Emcke in dieser Folge des Podcasts mit dem Leiter der Gedenkstätte Buchenwald.
