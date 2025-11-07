Susanne Siegert macht auf Social Media Videos über Nazi-Verbrechen. Im Podcast mit Ronen Steinke spricht sie über zeitgemäße Erinnerungskultur.

Ob Hitler-Grüße, eingeritzte Hakenkreuze oder Sticker von rechten Parteien: Rechtsextreme Übergriffe auf Gedenkstätten nehmen zu. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora listet mehr als 120 Fälle seit 2023 auf, viele davon treffen die Gedenkstätte Buchenwald. Nicht selten von Schülerinnen und Schülern.