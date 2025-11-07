Zum Hauptinhalt springen

„Ist das gerecht?“ – Interview-Podcast mit Ronen SteinkeSollten junge Deutsche am 9. November Schuld empfinden?

Lesezeit: 2 Min.

„Man kann sich nur an etwas erinnern, was man persönlich erlebt hat“, sagt Susanne Siegert im Podcast.
„Man kann sich nur an etwas erinnern, was man persönlich erlebt hat“, sagt Susanne Siegert im Podcast. (Foto: Ina Lebedjew/Bearbeitung)

Susanne Siegert macht auf Social Media Videos über Nazi-Verbrechen. Im Podcast mit Ronen Steinke spricht sie über zeitgemäße Erinnerungskultur.

Podcast von Ronen Steinke

Ob Hitler-Grüße, eingeritzte Hakenkreuze oder Sticker von rechten Parteien: Rechtsextreme Übergriffe auf Gedenkstätten nehmen zu. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora listet mehr als 120 Fälle seit 2023 auf, viele davon treffen die Gedenkstätte Buchenwald. Nicht selten von Schülerinnen und Schülern.

Podcast „In aller Ruhe“ mit Carolin Emcke
:„Erinnerungskultureller Klimawandel“ – Jens-Christian Wagner über die Arbeit von Gedenkstätten

Wie wird die Erinnerung an die NS-Zeit lebendig gehalten? Darüber spricht Carolin Emcke in dieser Folge des Podcasts mit dem Leiter der Gedenkstätte Buchenwald.

SZ PlusPodcast von Carolin Emcke

