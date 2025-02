Mal angenommen, morgen nagelte jemand ein Schild an die Fassade des Weißen Hauses: „Donald Trump – Immobilien weltweit, samt Landnahme und Grenzverschiebung per Präsidialdekret“. Wunderte sich da noch jemand? Das Fantasie-Firmenschild hielte nur fest, was der US-Präsident und Real-Estatiker Donald Trump im ersten Monat seiner Amtszeit an neo-imperialen Absurditäten von sich gegeben hat. Der Amerikaner will den Panamakanal konfiszieren und die arktische Rieseninsel Grönland annektieren. Jetzt will Trump auch noch den Gazastreifen unter amerikanische Kontrolle stellen. Er will aus dem zerbombten Palästinensergebiet ein zweites Reiche-Leute-Paradies, eine „Riviera in Nahost“, machen. Selbstverständlich ohne die mehr als zwei Millionen Palästinenser, die dort leben.