Terrorgruppen agieren so: Sie lassen eine Bombe detonieren, warten, bis der Tatort voller Helfer und Journalisten ist, um dann einen zweiten Sprengsatz in die Luft zu jagen und maximales Grauen zu verbreiten – und um das Ziel sicher zu töten. Im Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis gab es am Montag zwei israelische Angriffe kurz hintereinander, man kann auf Videos sehen, wie eine Explosion Helfer trifft, die Verletzte bergen wollen: 20 Menschen kamen ums Leben, fünf davon Journalisten.
MeinungNahost:Israel führt einen Krieg gegen palästinensische Journalisten
Kommentar von Bernd Dörries
Erneut sterben Reporter bei einem Angriff im Gazastreifen. Das ist kein Zufall, das hat System: Netanjahu will verhindern, dass deren Berichte und Bilder in die Welt gelangen.
Krieg in Nahost:Merz kritisiert Israel: Angriff auf Krankenhaus „nicht akzeptabel“
Das Ereignis werfe „einen schweren Schatten auf die ansonsten ja in jeder Hinsicht berechtigte Vorgehensweise gegen die Hamas“. Bei dem Angriff kommen mindestens 19 Menschen ums Leben, darunter fünf Journalisten.
