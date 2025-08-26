Erneut sterben Reporter bei einem Angriff im Gazastreifen. Das ist kein Zufall, das hat System: Netanjahu will verhindern, dass deren Berichte und Bilder in die Welt gelangen.

Terrorgruppen agieren so: Sie lassen eine Bombe detonieren, warten, bis der Tatort voller Helfer und Journalisten ist, um dann einen zweiten Sprengsatz in die Luft zu jagen und maximales Grauen zu verbreiten – und um das Ziel sicher zu töten. Im Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis gab es am Montag zwei israelische Angriffe kurz hintereinander, man kann auf Videos sehen, wie eine Explosion Helfer trifft, die Verletzte bergen wollen: 20 Menschen kamen ums Leben, fünf davon Journalisten.