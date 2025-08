Für Mütter und Väter, für alle fürsorglichen Menschen, sind die Fotos von hungernden Kindern kaum zu ertragen. Wie oft wohl haben Netanjahu und Trump einst ihre Babys im Arm gehalten?

Ein Kollege, damals gerade Vater geworden, sagte mir an seinem ersten Tag zurück in der Redaktion: Die auffälligste Veränderung an ihm sei, dass er es gar nicht mehr aushalte, Kinder leiden zu sehen, nicht einmal mehr in Filmen, nicht einmal mehr im „Tatort“. Damals hatte ich selbst noch keine Kinder und nahm das interessiert zur Kenntnis. Richtig verstehen tue ich es erst, seitdem ich selbst Mutter bin.