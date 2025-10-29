Mehr als 100 Menschen sind Berichten zufolge in der vergangenen Nacht gestorben, nach palästinensischen Angaben zum Beispiel im Flüchtlingslager Bureij, in Gaza-Stadt und in Chan Yunis. Bis in die frühen Morgenstunden hat die israelische Armee wieder den Gazastreifen beschossen, an vielen unterschiedlichen Orten. Die Waffenruhe, die vor weniger als drei Wochen damit begonnen hatte, dass die islamistische Palästinenserorganisation Hamas endlich alle lebenden israelischen Geiseln frei ließ, scheint nun wieder auf der Kippe zu stehen. Der Friedensplan des US-Präsidenten Donald Trump, sein neu eröffnetes Zentrum für eine zivile und militärische Kontrolle Gazas – was sind sie wert, wenn wieder Bomben fallen?