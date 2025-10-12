Bei aller Freude über das voraussichtliche Ende des Geiseldramas: Es gibt hohe Hürden, sich schnell zu einigen. Denn sowohl Benjamin Netanjahu als auch die Hamas kämpfen ums politische Überleben.

So wie es aussieht, wird Donald Trump recht behalten. Der US-Präsident hat seinen vielfach belächelten Friedensplan unbeirrt durchgeboxt. Er hat mit der einen Hand den störrischen Benjamin Netanjahu gezügelt und mit der anderen die Hamas zur Raison gebracht. Kaum einer hat Trump zugetraut, dass er für eine Waffenruhe, vielleicht sogar Frieden sorgen könnte. Aber sobald die Freilassung der letzten israelischen Geiseln vollzogen worden ist, wird vieles denkbar sein: Positives und Negatives.