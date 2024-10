Jüdische Deutsche haften nicht für Israel. Palästinensischstämmige nicht für die Hamas. Aber sie werden seit dem 7. Oktober laufend in Haftung genommen – auch in Deutschland.

Kommentar von Ronen Steinke

Es ist immer wahr, dass Debatten über Außenpolitik von innenpolitischen Motiven angetrieben werden. Also von Überlegungen, die zum Beispiel den eigenen Gewissenshaushalt, den eigenen Platz in der Geschichte, das eigene Image in der Welt betreffen. Hierzulande wird das nirgends so deutlich wie beim Reden über Israel. Umso mehr seit dem 7. Oktober 2023, also den Hamas-Barbareien und den israelischen Antworten darauf.