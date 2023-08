Kommentar von Franz Kotteder

Vor drei Jahren war es im Sommer auch ziemlich heiß. Und wenn man an der Eisdiele ein Eis kaufte, gab es dazu oft die Frage: "Zum Hier-Essen oder to go?" Blöde Frage, dachte man sich, ist doch egal. War es aber nicht: Denn beim Eis im Sitzen musste die Eisdiele 19 Prozent Mehrwertsteuer abrechnen. Ging die Kundschaft jedoch weiter, waren nur sieben Prozent fällig. Für sie traf der niedrigere Steuersatz für Lebensmittel zu, die zwar zubereitet, aber nicht am Ort verzehrt wurden.