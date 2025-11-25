Während der Energiekrise vor drei Jahren erfuhren die meisten Menschen in Deutschland wohl zum ersten Mal, dass es überhaupt Gasspeicher gibt. Und dass der größte Speicher in Rheden, damals verantwortet vom russischen Unternehmen Gazprom, so gut wie leer war. Als dann zusätzlich kein Erdgas per Pipeline mehr aus Russland kam, wurden die Füllstände zu einem Gradmesser für den Krisenzustand in Deutschland. Nur: Diese Zeiten sind vorbei.