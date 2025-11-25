Zum Hauptinhalt springen

MeinungEnergieversorgung:Die leeren Gasspeicher sind ein Warnzeichen

Portrait undefined Nakissa Salavati

Kommentar von Nakissa Salavati

Lesezeit: 1 Min.

Der Erdgasspeicher Rehden ist nicht so gefüllt, wie es die Vorgaben verlangen.
Der Erdgasspeicher Rehden ist nicht so gefüllt, wie es die Vorgaben verlangen. (Foto: Sina Schuldt/Deutsche Presse-Age)

Es ist kalt in Deutschland, und die Vorräte zum Heizen sind erstaunlich gering. Eine Krise ist das noch nicht, doch es zeigt, wie teuer die Abhängigkeit der Deutschen wirklich ist.

Während der Energiekrise vor drei Jahren erfuhren die meisten Menschen in Deutschland wohl zum ersten Mal, dass es überhaupt Gasspeicher gibt. Und dass der größte Speicher in Rheden, damals verantwortet vom russischen Unternehmen Gazprom, so gut wie leer war. Als dann zusätzlich kein Erdgas per Pipeline mehr aus Russland kam, wurden die Füllstände zu einem Gradmesser für den Krisenzustand in Deutschland. Nur: Diese Zeiten sind vorbei.

Zur SZ-Startseite

MeinungFinanzen
:Milliarden für die Rente, aber viel zu wenig für die Schulen – wie peinlich!

SZ PlusKommentar von Vinzent-Vitus Leitgeb

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite