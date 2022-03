Im vergangenen Jahr setzte sich Putin mit seinem Gast aus Deutschland noch an einen deutlich kleineren Tisch. Die Ex-Kanzlerin sorgte gegen alle Widerstände immer für enge Wirtschaftsbeziehungen zu Russland.

Kommentar von Daniel Brössler

Der Tag, an dem die Staats- und Regierungschefs der Nato gemeinsam in den Abgrund blickten, begann mit einer Frechheit. Er sei "traurig, dass Deutschland einen riesigen Deal mit Russland schließt, während wir Deutschland verteidigen sollen", sagte US-Präsident Donald Trump am Morgen noch vor Beginn eines Gipfeltreffens, bei dem er dann drohte, die Allianz zu sprengen. Der US-Präsident vermengte im Juli 2018 zur Empörung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel die Themen Verteidigung und Energie. Trump attackierte das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 und er verstieg sich zur Feststellung: "Deutschland ist ein Gefangener Russlands."