Kommentar von Michael Bauchmüller

Den Kreml dort zu strafen, wo es ihn am meisten schmerzt, das hat sich diese Bundesregierung nicht getraut. So furchtbar der Krieg in der Ukraine ist, mindestens an russischen Gaslieferungen wollte sie festhalten. Deutschland wollte den Krieg zwar mit den Mitteln der Wirtschaft führen, mit Sanktionen. Der Preis ausbleibender Energie-Importe aber war ihr zu hoch. Jetzt könnte Moskau ihn einfordern.