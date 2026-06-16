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MeinungG-7-Gipfel in ÉvianDas Fiasko in Iran verändert den Blick auf Trump. Vielleicht hört jetzt das Hofieren auf

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Kommentar von Oliver Meiler

Lesezeit: 2 Min.

Auf dem G-7-Gipfel wird Donald Trump von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Empfang genommen.
Auf dem G-7-Gipfel wird Donald Trump von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Empfang genommen. Isabel Infantes/AFP

Das angekündigte Abkommen zwischen Teheran und Washington ist höchstens ein Kompromiss. Der US-Präsident hatte keine andere Wahl mehr. Für die Europäer könnte darin eine Chance liegen.

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Die Wette sei gewagt, dass die Welt dann einmal verwundert auf diese Zeit zurückschauen wird. Zumindest wäre das wünschenswert: Das hieße ja, dass diese Zeit eine bizarre Klammer war und sich mit dem Abgang ihres wichtigsten Protagonisten auch schnell wieder schloss. Noch aber läuft sie, mit allen ihren Skurrilitäten rund um Donald Trump.

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