Das angekündigte Abkommen zwischen Teheran und Washington ist höchstens ein Kompromiss. Der US-Präsident hatte keine andere Wahl mehr. Für die Europäer könnte darin eine Chance liegen.

Die Wette sei gewagt, dass die Welt dann einmal verwundert auf diese Zeit zurückschauen wird. Zumindest wäre das wünschenswert: Das hieße ja, dass diese Zeit eine bizarre Klammer war und sich mit dem Abgang ihres wichtigsten Protagonisten auch schnell wieder schloss. Noch aber läuft sie, mit allen ihren Skurrilitäten rund um Donald Trump.