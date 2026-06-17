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MeinungG-7-TreffenTrump sieht den Mann im Kreml nun mit anderen Augen

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Kommentar von Daniel Brössler

Lesezeit: 2 Min.

Hat inzwischen eine andere Richtung eingeschlagen: US-Präsident Donald Trump beim G-7-Treffen in Évian.
Hat inzwischen eine andere Richtung eingeschlagen: US-Präsident Donald Trump beim G-7-Treffen in Évian. Evelyn Hockstein/REUTERS

Vom Gipfel in Évian geht ein überraschend deutliches Signal der Unterstützung für die Ukraine aus. Das hat auch damit zu tun, dass der US-Präsident Wladimir Putin alles verzeiht – außer Schwäche.

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Natürlich ist Vorsicht geboten. Worte von Donald Trump sind wie der Wind oder wie heiße Luft. Sie können jederzeit ihre Richtung wechseln. Dennoch ist beim G-7-Gipfel in Évian Bemerkenswertes geschehen. Der US-Präsident hat sich gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gestellt. Die G 7 konnten eine Erklärung verabschieden, die fast so klang wie in früheren Zeiten. Der von Russland überfallenen Ukraine wurde „unerschütterliche“ Unterstützung für die Verteidigung ihrer Freiheit, Souveränität und territorialen Integrität zugesagt. Ihr wurde weitere Militärhilfe versprochen, Russland indes wurden neue Sanktionen angedroht. Das ist keine Wiederauferstehung des alten Westens, aber es hilft der Ukraine ungemein.

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Von Daniel Brössler und Oliver Meiler

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