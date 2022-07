Viel zu lang hat der Westen in arroganter Selbstzufriedenheit geschwelgt

Annalena Baerbock und ihre Kollegen aus den G-7-Staaten müssen sich auf Bali mit Lawrow in einen Raum setzen. Sie sollten nicht mit ihm dinieren, ihm nicht einmal die Hand schütteln. Aber sie sollten ihm ins Gesicht sagen, dass er ein Lügner ist.

Kommentar von Paul-Anton Krüger

Die westlichen Industriestaaten hätten es sich einfach machen können: Sie hätten ihre Teilnahme an den Treffen der größeren G-20-Gruppe aussetzen können, solange Russland seinen Unterwerfungskrieg gegen die Ukraine führt. Es kann und wird mit Russland keinen Dialog über den Ausbau multilateraler Zusammenarbeit geben, solange Kremlherrscher Wladimir Putin Städte im Nachbarland systematisch in Trümmer legen lässt und mit der Belagerung der ukrainischen Küste verhindert, dass Kiew das dringend benötigte Getreide und andere Nahrungsmittel über das Schwarze Meer in die Welt exportieren kann.