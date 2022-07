Der russische Außenminister Sergej Lawrow in Nusa Dua in Indonesien.

Kommentar von David Pfeifer

So oder so war es richtig von Annalena Baerbock, nach Bali zu reisen, zum Treffen der G-20-Außenminister. Was wäre die Alternative gewesen? Daheim zu bleiben und sich moralisch überlegen zu fühlen, während ihr russischer Konterpart Sergej Lawrow in Nusa Dua die Weltbühne einnimmt? Lawrow, der mittlerweile seit 18 Jahren im Amt ist, kennt natürlich alle Winkelzüge, die sein Metier und vor allem sein Vorgesetzter von ihm verlangen. Und er hat versucht, sie zu nutzen.