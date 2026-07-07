Immerhin hat jetzt der Fußball gewonnen, jedenfalls in diesem Spiel. Belgien war im WM-Achtelfinale eine Klasse besser als die USA und steht nach dem 4:1-Sieg in Seattle sehr verdient im Viertelfinale. Nur leider haben diese Weltmeisterschaft und vor allem der Weltverband Fifa trotzdem verloren, seit sie sich von Donald Trump und seinen Leuten vorführen ließen.
MeinungBelgiens Sieg gegen die USADer Fußball hat gewonnen – leider nur in diesem Spiel
Kommentar von Peter Burghardt, Washington
Lesezeit: 2 Min.
Donald Trumps skandalöser Versuch, mit einer Intervention bei Fifa-Präsident Infantino dem US-Team zu helfen, ist nach hinten losgegangen. Immerhin das.
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