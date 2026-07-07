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MeinungBelgiens Sieg gegen die USADer Fußball hat gewonnen – leider nur in diesem Spiel

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Kommentar von Peter Burghardt, Washington

Lesezeit: 2 Min.

Belgien feiert, Gastgeber USA ist ausgeschieden: Hier bejubelt der belgische Torschütze Charles De Ketelaere sein Tor zum 0:1.
Belgien feiert, Gastgeber USA ist ausgeschieden: Hier bejubelt der belgische Torschütze Charles De Ketelaere sein Tor zum 0:1. Maddy Grassy/AP/dpa

Donald Trumps skandalöser Versuch, mit einer Intervention bei Fifa-Präsident Infantino dem US-Team zu helfen, ist nach hinten losgegangen. Immerhin das.

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Immerhin hat jetzt der Fußball gewonnen, jedenfalls in diesem Spiel. Belgien war im WM-Achtelfinale eine Klasse besser als die USA und steht nach dem 4:1-Sieg in Seattle sehr verdient im Viertelfinale. Nur leider haben diese Weltmeisterschaft und vor allem der Weltverband Fifa trotzdem verloren, seit sie sich von Donald Trump und seinen Leuten vorführen ließen.

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Donald Trump und die Fifa
:„Ja, ich habe mit Gianni geredet“

Es war kein Foul, die Besten sollen spielen, aber was eine rote Karte ist, das wusste er nicht: In einem umfangreichen Statement erläutert US-Präsident Trump, warum er wegen der Sperre für US-Stürmer Balogun beim Fifa-Präsidenten anrief.

SZ PlusVon Boris Herrmann

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