Kommentar von Holger Gertz

In fernen Sommern hat es auch immer schon Niederlagen gegeben, ernüchternde Pleiten. Ein Schwenk zurück ins Jahr 1986, damals verloren die deutschen Fußballer am letzten Sonntag im Juni das WM-Finale gegen Argentinien. "Toni, halt den Ball!", rief der ZDF-Reporter Rolf Kramer, aber der deutsche Keeper Toni Schumacher hielt ihn nicht. Der Ärger beim schon damals anspruchsvollen deutschen Sportpublikum war erheblich, aber er verrauchte auch schnell wieder. Denn nur eine Woche später, am ersten Sonntag im Juli, gewann Boris Becker das Finale in Wimbledon gegen Ivan Lendl. Damals, als (West-)Deutschland noch eine Sportnation war.