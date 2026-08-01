Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass der Fifa-Präsident mit seinen Plänen scheitern würde. Ein kurzer Blick auf den Menschen, mit Timm Thaler, Claire Zachanassian und Uli Hoeneß.

Erinnert sich noch jemand an die Geschichte von Timm Thaler? James Krüss schrieb sie vor 64 Jahren; über den Jungen, der von einem Baron die Fähigkeit kaufte, jede Wette zu gewinnen. Der Baron wollte allerdings auch etwas, und Timm verkaufte es ihm: sein Lachen. Wie der Junge erst nicht merkt, auf was er sich einließ und wie er dann versucht, den Handel rückgängig zu machen, darum geht es in dem Buch.