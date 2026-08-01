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MeinungFußballDer Sieg über Infantino ist ausnahmsweise ein Sieg über die grenzenlose Gier

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 2 Min.

Das Geld! Die Macht! Die Bedeutung! Gianni Infantino, Fifa-Präsident seit 2016.
Das Geld! Die Macht! Die Bedeutung! Gianni Infantino, Fifa-Präsident seit 2016. MARK J REBILAS/IMAGN IMAGES via Reuters

Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass der Fifa-Präsident mit seinen Plänen scheitern würde. Ein kurzer Blick auf den Menschen, mit Timm Thaler, Claire Zachanassian und Uli Hoeneß.

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Erinnert sich noch jemand an die Geschichte von Timm Thaler? James Krüss schrieb sie vor 64 Jahren; über den Jungen, der von einem Baron die Fähigkeit kaufte, jede Wette zu gewinnen. Der Baron wollte allerdings auch etwas, und Timm verkaufte es ihm: sein Lachen. Wie der Junge erst nicht merkt, auf was er sich einließ und wie er dann versucht, den Handel rückgängig zu machen, darum geht es in dem Buch.

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