Kommentar von Meredith Haaf

Haufenbildung zum Beispiel. Wann sieht man schon mal live zur Primetime, wie sich schwitzende, hüpfende, lachende Frauen in ein riesengroßes, wunderschönes Jubelknäuel verwandeln? Von Männern, die sich gegenseitig strahlend in die Arme springen, sich knuddeln und übereinanderwerfen, lässt sich Bundesligasamstag für -samstag die halbe Bundesrepublik das Herz erwärmen. Deswegen ist es ein echter Fortschritt, wenn nun so viele Menschen wie nie zuvor in den englischen Stadien mit den Spielerinnen der Fußballeuropameisterschaft der Frauen jubeln. Es zeigt, wie viel kultureller Wandel möglich ist, wenn nur genügend Kräfte zusammenwirken.