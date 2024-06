Insolvenz von FTI:Wenn das Vertrauen weg ist

Kommentar von Sonja Salzburger

Eigentlich glaubte sich der Reiseveranstalter FTI schon in Sicherheit. So sah es jedenfalls vor einem Monat aus, was all den Kunden, die ihren Sommerurlaub dort gebucht hatten, Erleichterung verschafft haben dürfte. Ein auf die Tourismusbranche spezialisierter Investor wollte FTI für einen symbolischen Euro übernehmen. Doch am Montag hat der Reiseveranstalter überraschend Insolvenz angemeldet. Kurz vor der Übernahme, welche zum Ende des Sommers erwartet worden war, ist ihm das Geld ausgegangen. Die Buchungen haben sich deutlich schlechter entwickelt als erwartet.