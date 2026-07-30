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Fritz GüntzlerDer Dann-doch-nicht-Minister

Lesezeit: 2 Min.

Seit 2013 im Bundestag: Fritz Güntzler aus Göttingen.
Seit 2013 im Bundestag: Fritz Güntzler aus Göttingen. Elisa Schu/Elisa Schu/dpa

Der CDU-Finanzpolitiker wurde auf einem Campingplatz vom Kanzler angerufen, der einen Nachfolger für Patrick Schnieder suchte. Sein Fehler war: Er bat sich keine Bedenkzeit aus. Und Kolleginnen sagen, eine klassisch weibliche Eigenschaft habe er.

Von Georg Ismar

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Zingst an der Ostsee ist ein kleines Paradies, bekannt für die Kranichschwärme im Herbst, herrliche weiße Sandstrände unweit der Seebrücke zum Baden im Sommer. Fritz Güntzler, geboren in Cuxhaven, 60 Jahre alt und seit 13 Jahren Abgeordneter des Deutschen Bundestags, wollte hier in seinem Wohnmobil nach turbulenten Wochen etwas ausspannen.

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