Friedrich Merz hat lange auf sein Ergebnis warten müssen. Ausgerechnet die Partei, die so stolz auf den ersten Bundesdigitalminister ist, war am Freitag wegen technischer Probleme nicht in der Lage, ihren Vorsitzenden digital zu wählen. Aber am Ende ist für Merz alles gut ausgegangen. 91,17 Prozent bei der Wiederwahl zum CDU-Vorsitzenden, das ist angesichts der Umstände ein hervorragendes Ergebnis. Wenn man - anders als die CDU - die Enthaltungen mitzählt, sind es immer noch 89,87 Prozent.