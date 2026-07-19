Im Sommerinterview räumt der Bundeskanzler ein, dass er das Maß der Empörung über den CDU/CSU-Fraktionschef unterschätzt hat. Am Ende aber reagierte er entschieden. In der Neuaufstellung kann eine Chance liegen.

Vermutlich hatte Friedrich Merz sich und seine Regierung schon über der Ziellinie gesehen. Am letzten Sitzungstag ein paar Reformpakete vom Hof schieben, eine unfallfreie Sommerpressekonferenz hinlegen, noch mal den französischen Präsidenten treffen, dem ZDF das traditionelle Sommerinterview geben – und später ein bisschen Urlaub: Es hätte so schön werden können!