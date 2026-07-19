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MeinungLeihmutterschaftMerz wickelt das Kapitel Spahn gründlich ab – zu Recht

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Kommentar von Henrike Roßbach

Lesezeit: 2 Min.

In Meschede fand sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Sonntag zum Sommerinterview mit dem ZDF ein.
In Meschede fand sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Sonntag zum Sommerinterview mit dem ZDF ein. Dominik Asbach/ZdF/dpa

Im Sommerinterview räumt der Bundeskanzler ein, dass er das Maß der Empörung über den CDU/CSU-Fraktionschef unterschätzt hat. Am Ende aber reagierte er entschieden. In der Neuaufstellung kann eine Chance liegen.

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Vermutlich hatte Friedrich Merz sich und seine Regierung schon über der Ziellinie gesehen. Am letzten Sitzungstag ein paar Reformpakete vom Hof schieben, eine unfallfreie Sommerpressekonferenz hinlegen, noch mal den französischen Präsidenten treffen, dem ZDF das traditionelle Sommerinterview geben – und später ein bisschen Urlaub: Es hätte so schön werden können!

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Debatte um Jens Spahn
:Friedrich Merz hält Kabinettsumbildung für möglich

Im Interview mit dem ZDF äußert sich der Bundeskanzler erstmals ausführlich zur Demission von Jens Spahn und deren Folgen. Mit der Empörungswelle nach dessen Ankündigung, mithilfe einer Leihmutter Vater geworden zu sein, habe er „zumindest nicht in diesem Umfang“ gerechnet.

Von Robert Roßmann

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