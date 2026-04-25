Ein alter Spruch über Politik lautet, dass über Erfolg oder Misserfolg mindestens zu 50 Prozent die Kommunikation entscheidet. Womit man bereits beim Bundeskanzler wäre.
MeinungRegierungMerz erweitert die Reihe seiner Bemerkungen, die ihm nicht guttun
Kommentar von Detlef Esslinger
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Wähler wollen Zuversicht, der Kanzler aber liefert Ängste – zuletzt bei der Rente. Dass die Reformen kaum vorangehen, hat auch damit zu tun. Ein Tankrabatt macht nicht wett, was das Wort „Basisabsicherung“ anrichtet.
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