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MeinungRegierungMerz erweitert die Reihe seiner Bemerkungen, die ihm nicht guttun

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 3 Min.

Der nächste Rede-Unfall: Bundeskanzler Friedrich Merz am vergangenen Montag beim Bundesverband deutscher Banken in Berlin.
Der nächste Rede-Unfall: Bundeskanzler Friedrich Merz am vergangenen Montag beim Bundesverband deutscher Banken in Berlin. Kay Nietfeld/dpa

Wähler wollen Zuversicht, der Kanzler aber liefert Ängste – zuletzt bei der Rente. Dass die Reformen kaum vorangehen, hat auch damit zu tun. Ein Tankrabatt macht nicht wett, was das Wort „Basisabsicherung“ anrichtet.

Ein alter Spruch über Politik lautet, dass über Erfolg oder Misserfolg mindestens zu 50 Prozent die Kommunikation entscheidet. Womit man bereits beim Bundeskanzler wäre.

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