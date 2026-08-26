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MeinungBundesregierungMerz ist entschlossen. Ein Teil des Volkes aber auch

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Kommentar von Henrike Roßbach

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz vor der Pressekonferenz in Neuhardenberg.
Friedrich Merz vor der Pressekonferenz in Neuhardenberg. ODD ANDERSEN/AFP

Der Kanzler erzählt in Neuhardenberg vom Aufbruch. Er sollte nun auch umsetzen, was er sich vorgenommen hat – und Wähler erreichen, deren Sehnsucht nach vermeintlich einfachen Lösungen alles überwiegt.

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Als der Kanzler am Mittwoch im brandenburgischen Neuhardenberg vor die Kameras trat, dauerte es nicht lange, bis er in der Zukunft angekommen war. Ein Zukunftsbild hätten sie entworfen, sagte Friedrich Merz über die Klausur seines Kabinetts, das „Deutschland von morgen“ hätten sie diskutiert, und dieses Deutschland sei „optimistisch und zuversichtlich“.

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