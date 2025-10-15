Als Mann, der in und von der alten Bundesrepublik politisch geprägt worden ist, ist Friedrich Merz vertraut mit dem Prinzip des Aussitzens. Dem Reitsport entlehnt beschreibt es die Fähigkeit, sich von politischen Streitigkeiten auch über längere Strecken nicht erschüttern und vor allem nicht aus dem Sattel heben zu lassen. Helmut Kohl wurde nachgesagt, in dieser Disziplin ein Meister zu sein, Angela Merkel galt über längere Phasen ihrer Kanzlerschaft als würdige Nachfolgerin. Wenn Friedrich Merz einen geheimen Wunsch hegt, dann also vielleicht den, das auch mal zu dürfen. Einen Streit so lange auszusitzen, bis die Kontrahenten müde werden oder ein Konflikt sich auf andere Weise erledigt. Allerdings wäre das der eine Wunsch, den Merz ganz sicher nicht freihat.