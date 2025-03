Als Friedrich Merz, der künftige Kanzler, den Triple-Wumms vorstellte, dieses Billionenpaket für Rüstung, Straßen und mehr, bemühte er Mario Draghi. „Whatever it takes“, was immer auch nötig sei, werde die von ihm angestrebte Regierung an Geld bereitstellen, um – ja, was eigentlich? - zu tun: Ganz viele Panzer, Drohnen und Kampfjets kaufen? Brücken, Straßen, Schienen und Kitas bauen? Vielleicht gar à la Trumps Stargate in künstliche Intelligenz investieren? Man weiß es noch nicht, denn die künftige Koalition des ganz großen Geldes legte am Dienstagabend zwar gigantische Summen auf den Tisch, aber wenige Details.