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MeinungFriedrich MerzDieses Zeichen der Solidarität mit der Ukraine ist bitter nötig

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Kommentar von Katharina Riehl

Lesezeit: 1 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) und Wolodimir Selenskij, Präsident der Ukraine, vor dem zerstörten Gebäude der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Kiew.
Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) und Wolodimir Selenskij, Präsident der Ukraine, vor dem zerstörten Gebäude der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Kiew.
Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nach den Landtagswahlen, bei denen die russlandfreundliche AfD Erfolge feierte, ist der Besuch des Bundeskanzlers in Kiew wichtig. Von der höchst wackeligen Regierung in Berlin kann er aber höchstens kurz ablenken.

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Schon kurz nach der Ankunft des deutschen Bundeskanzlers in der ukrainischen Hauptstadt demonstrierte Russland in aller Deutlichkeit, was man im Kreml von solchen Solidaritätsbesuchen hält: Kiew wurde Ziel eines Luftangriffs, die Fahrbahn der Nordbrücke über den Fluss Dnjepr getroffen. Am Tag zuvor noch hatte Russland ausländische Regierungsvertreter vor solchen Reisen gewarnt. Merz ist unter großem persönlichen Risiko unterwegs.

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