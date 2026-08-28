Sollte es mit Stimmung und Lage im Land nur noch bergauf gehen – Friedrich Merz wird dadurch wenig gewinnen, wenn er weiterhin so auftritt wie diese Woche wieder.

Wofür immer auch Friedrich Merz seinen Urlaub genutzt hat: für ein Kommunikationstraining jedenfalls nicht. Oder für ein schlechtes. Oder er hat nicht aufgepasst. Oder alles schon wieder vergessen. Wie kann man als Bundeskanzler nur so einen Auftritt hinlegen wie am Donnerstagabend bei RTL?