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MeinungBundeskanzlerMilz an Großhirn, so führt Merz seine Debatten

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 2 Min.

„Das weise ich mit Ent-schie-den-heit zurück“: Friedrich Merz am Donnerstagabend im RTL-Studio.
„Das weise ich mit Ent-schie-den-heit zurück“: Friedrich Merz am Donnerstagabend im RTL-Studio.
Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Sollte es mit Stimmung und Lage im Land nur noch bergauf gehen –  Friedrich Merz wird dadurch wenig gewinnen, wenn er weiterhin so auftritt wie diese Woche wieder.

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Wofür immer auch Friedrich Merz seinen Urlaub genutzt hat: für ein Kommunikationstraining jedenfalls nicht. Oder für ein schlechtes. Oder er hat nicht aufgepasst. Oder alles schon wieder vergessen. Wie kann man als Bundeskanzler nur so einen Auftritt hinlegen wie am Donnerstagabend bei RTL?

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TV-Kritik
:Friedrich Merz wird beschimpft, er schimpft zurück – und am Ende war alles vergebens

Der Kanzler setzt sich an den Tisch mit Menschen, die ihm die Meinung geigen. Unter fast idealen Laborbedingungen lässt sich so testen, wann der Mann die Nerven verliert.

SZ PlusVon Daniel Brössler

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