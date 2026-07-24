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MeinungBundesregierungEndlich holt Friedrich Merz Frauen in seinen Boys Club

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Kommentar von Katharina Riehl

Lesezeit: 2 Min.

Die Rochade geht so: Gesundheitsministerin Nina Warken soll das Kanzleramt leiten, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (rechts) soll Gesundheitsminister werden, Franziska Oppermann (nicht im Bild) wird CDU-Generalsekretärin.
Die Rochade geht so: Gesundheitsministerin Nina Warken soll das Kanzleramt leiten, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (rechts) soll Gesundheitsminister werden, Franziska Oppermann (nicht im Bild) wird CDU-Generalsekretärin. Sebastian Gollnow/dpa

Mit diversen Personalien baut der Bundeskanzler in der Sommerpause seinen Machtapparat um. Und gesteht damit gleich mehrere Fehler ein. Hätte es dafür nur nicht Jens Spahn gebraucht.

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Der Kanzler hat sich für eine umfassende Umbildung seines Kabinetts entschieden. Aber bringt das wirklich frischen Wind?

Von Henrike Roßbach und Lars Langenau

Die Kommunikation des Bundeskanzlers stützte sich zuletzt auf zwei Säulen. Einerseits: Die öffentliche, kritische Wahrnehmung wird der tatsächlichen Reformleistung der Regierung nicht gerecht. Andererseits gebe es nun wirklich sehr besondere Umstände seiner Kanzlerschaft: die Kriege, der US-Präsident, die verpassten Reformen der Vorgängerregierungen. Die kombinierte Botschaft kam bislang völlig ohne Selbstkritik aus: Wir tun wirklich alles für euch, liebe Wählerinnen und Wähler, was unter diesen Umständen möglich ist.

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