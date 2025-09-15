Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundeskanzler:Die AfD „kleinregieren“? Das ist für Merz schwieriger als gedacht

Portrait undefined Henrike Roßbach

Von Henrike Roßbach

Lesezeit: 3 Min.

„Rendezvous mit der Realität“: Das Erstarken der in Teilen rechtsextremistischen AfD (im Hintergrund) wird an der Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz nicht spurlos vorübergehen.
„Rendezvous mit der Realität“: Das Erstarken der in Teilen rechtsextremistischen AfD (im Hintergrund) wird an der Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz nicht spurlos vorübergehen. (Foto: Liesa Johannssen/REUTERS)

Die CDU werde die Rechten besser in den Griff bekommen als die Ampelregierung – das ließ der heutige Kanzler gern durchblicken, als er noch Oppositionspolitiker war. Nun ist er umzingelt von Problemen.

Franz Münteferings Bonmot, dass Opposition Mist sei, zählt schon lange zum Kanon klassischer Politiker-Zitate. Friedrich Merz wiederum ist zwar ein gelernter und auf diesem Gebiet nicht gänzlich untalentierter Oppositionspolitiker. Doch auch er dürfte nach gut vier Monaten im Amt derselben Meinung sein wie der frühere SPD-Chef: Macht ist besser als keine Macht. Immer.

Zur SZ-Startseite

MeinungErben
:Jens Spahn hat recht: Vermögende werden vom Finanzamt grotesk bevorzugt

SZ PlusKommentar von Claus Hulverscheidt
Portrait undefined Claus Hulverscheidt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite