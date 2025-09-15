Franz Münteferings Bonmot, dass Opposition Mist sei, zählt schon lange zum Kanon klassischer Politiker-Zitate. Friedrich Merz wiederum ist zwar ein gelernter und auf diesem Gebiet nicht gänzlich untalentierter Oppositionspolitiker. Doch auch er dürfte nach gut vier Monaten im Amt derselben Meinung sein wie der frühere SPD-Chef: Macht ist besser als keine Macht. Immer.
MeinungBundeskanzler:Die AfD „kleinregieren“? Das ist für Merz schwieriger als gedacht
Von Henrike Roßbach
Lesezeit: 3 Min.
Die CDU werde die Rechten besser in den Griff bekommen als die Ampelregierung – das ließ der heutige Kanzler gern durchblicken, als er noch Oppositionspolitiker war. Nun ist er umzingelt von Problemen.
