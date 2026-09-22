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MeinungFriedrich MerzEr meint’s doch nicht so

Portrait undefined Claus Hulverscheidt

Kommentar von Claus Hulverscheidt

Lesezeit: 1 Min.

Er hat’s schon wieder getan: Kanzler Friedrich Merz.
Er hat’s schon wieder getan: Kanzler Friedrich Merz.
Foto: Florian Gaertner/Imago

Mit seinen Aussagen zur Vergabe von Arztterminen beweist der Kanzler wieder mal sein kommunikatives Unvermögen.

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Unter den vielen Themen, über die sich die Bürger dieser Tage erregen können, stechen manche besonders hervor: die hohen Benzinpreise, die vermeintlich ungesteuerte Migration, steigende Steuern und Abgaben. Zwei Dinge aber ärgern viele Menschen noch mehr als alles andere: dass man als Kassenpatient oft monatelang auf einen Arzttermin wartet, während privat Versicherte sofort bedient werden, und dass der Bundeskanzler ständig Dinge verspricht, die dann gar nicht, nur halb oder genau andersherum umgesetzt werden.

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