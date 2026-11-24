An diesem Mittwoch ist Generaldebatte im Bundestag. Der Regierungschef hält besser eine gute statt eine mittelmäßige Rede. Vor allem aber sollte er endlich zum Handwerker der Macht werden.

An diesem Mittwoch wird Friedrich Merz eine Rede halten. Als Kanzler macht er das berufsbedingt häufiger, in diesem Fall aber geht es um die Generaldebatte im Bundestag, und damit um die große Bühne für ihn – und seine Widersacher.