Während einer Rede zur Wiedereröffnung einer Synagoge in München brach dem Kanzler die Stimme. Wieso es solche Momente der Rührung dringend braucht.

Ein Spitzenpolitiker in Deutschland kommt nicht umhin, an historischen Gedenktagen über den Holocaust zu sprechen. Das gehört zum Amt. Es ist eine sogenannte repräsentative Pflicht. Die Gefahr, dass das zur Routine verkommt, ist groß. Der „singuläre Zivilisationsbruch“ ist eine Formulierung, die dann häufig in Redemanuskripten steht. „Nie wieder“ ist eine andere. Worte, die oft verwendet werden, werden dadurch nicht falsch. Aber sie nutzen sich ab. Sie berühren nicht mehr. Also bedeuten sie auch nicht mehr so viel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht’s.