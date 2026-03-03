Zum Hauptinhalt springen

MeinungKanzler in den USAMerz kann mit Trump - das hilft Deutschland

Kommentar von Ulrich Schäfer

Zölle? Damit könne man ja Deutschland „hart treffen“, scherzte Donald Trump beim Besuch von Kanzler Friedrich Merz im Weißen Haus und schlug ihm dabei aufs Bein. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa)

Der  Kanzler hat es geschafft, eine recht stabile Beziehung zum US-Präsidenten aufzubauen. Das ist erstaunlich.

Nein, er wurde nicht aus dem Oval Office rausgeworfen, nicht beschimpft, und ihm wurde auch nicht, wie einst Angela Merkel, der Handschlag verweigert. Friedrich Merz hat es geschafft, eine recht stabile Beziehung zu Donald Trump aufzubauen.

