Nein, er wurde nicht aus dem Oval Office rausgeworfen, nicht beschimpft, und ihm wurde auch nicht, wie einst Angela Merkel, der Handschlag verweigert. Friedrich Merz hat es geschafft, eine recht stabile Beziehung zu Donald Trump aufzubauen.
MeinungKanzler in den USAMerz kann mit Trump - das hilft Deutschland
Kommentar von Ulrich Schäfer
Lesezeit: 2 Min.
Der Kanzler hat es geschafft, eine recht stabile Beziehung zum US-Präsidenten aufzubauen. Das ist erstaunlich.
Besuch in Washington:Der Bundeskanzler, überwältigt von Trumps Charme-Offensive
Eigentlich möchte Merz mit dem US-Präsidenten über europäische Anliegen reden. Eigentlich möchte er erfahren, welche Ziele die USA in Iran verfolgen. Eigentlich müsste er Spanien gegen Trumps Wutanfall verteidigen. Doch es kommt anders.
Lesen Sie mehr zum Thema