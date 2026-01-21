Unter den vielen Merkmalen, welche die Kanzlerschaft des Friedrich Merz von der seines Vorgängers unterscheiden, sticht eines heraus. Als Russland die Ukraine überfiel, traf das Kanzler Olaf Scholz nahezu unvorbereitet. Über Jahre hatte die deutsche Politik die übergroßen Anzeichen für das kommende Unheil ignoriert. Scholz musste sich daran messen lassen, ob und wie schnell er sich auf die fundamental veränderte Lage einstellt. Dieses Überraschungsmoment fehlt in der Merz-Kanzlerschaft. Der Rauswurf des ukrainischen Präsidenten aus dem Oval Office und die rechtsradikale Münchner Rede von Vizepräsident J. D. Vance fielen in den deutschen Wahlkampf. Von da an, nicht erst jetzt mit dem schamlosen Griff Donald Trumps nach Grönland, war mit dem Schlimmsten zu rechnen.