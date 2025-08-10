In einer Partei, die sich der Loyalität zum jüdischen Staat verschrieben hat, wechselt Friedrich Merz per Pressemitteilung den Kurs – und muss erleben, dass die CDU-Abgeordneten nicht mehr alles abnicken

Was hatte Friedrich Merz bei seinen Kandidaturen für den CDU-Vorsitz nicht alles versprochen. Mehr offene Debatten statt ständiger Vorgaben aus dem Kanzleramt. Eine bessere Begründung von Entscheidungen. Und professionelles Regieren. Das Erscheinungsbild von Angela Merkels Regierung sei „grottenschlecht“, schimpfte Merz damals. Als er dann endlich CDU-Vorsitzender war, beklagte er regelmäßig, dass es Olaf Scholz nicht schaffe, die Ampelkoalition zusammenzuhalten. Er als Kanzler werde in einer von ihm geführten Regierung dagegen ein Gefühl der Gemeinsamkeit schaffen.