MeinungFriedrich MerzDieser Clash hätte nun wirklich nicht sein müssen

Portrait undefined Detlef Esslinger

Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 1 Min.

„Parteifreunde“ sagt man dazu wohl: Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer, hier in einer Aufnahme von 2019. 
„Parteifreunde“ sagt man dazu wohl: Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer, hier in einer Aufnahme von 2019.  (Foto: Foto: Wolfgang Kumm)

Wie geht das: bei der EU erfolgreich sein, aber dann bei der Adenauer-Stiftung von Annegret Kramp-Karrenbauer gezeigt zu bekommen, wie man Mehrheiten organisiert? Über den Kanzler und sein wiederkehrendes Problem.

Immerhin dies hat Friedrich Merz nun hoffentlich geschafft: die gegen seinen Willen erfolgte Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung zu entdramatisieren.  In den „Tagesthemen“ der ARD gab er am Freitagabend einen kleinen Demokratiekurs. Er wies darauf hin, dass demokratische Gremien mitunter anders entschieden, als es ein Vorsitzender wolle. Das sei normal, das müsse man akzeptieren.

CDU
:Kramp-Karrenbauers Sieg ist eine schwere Niederlage für Merz

Der Kandidat des Kanzlers fällt bei der Kampfabstimmung um den Vorsitz der Adenauer-Stiftung durch. Es gewinnt die Frau, der Merz einst bei der Wahl zum CDU-Vorsitz unterlag.

SZ PlusVon Daniel Brössler und Robert Roßmann

