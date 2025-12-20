Immerhin dies hat Friedrich Merz nun hoffentlich geschafft: die gegen seinen Willen erfolgte Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung zu entdramatisieren. In den „Tagesthemen“ der ARD gab er am Freitagabend einen kleinen Demokratiekurs. Er wies darauf hin, dass demokratische Gremien mitunter anders entschieden, als es ein Vorsitzender wolle. Das sei normal, das müsse man akzeptieren.
MeinungFriedrich MerzDieser Clash hätte nun wirklich nicht sein müssen
Kommentar von Detlef Esslinger
Lesezeit: 1 Min.
Wie geht das: bei der EU erfolgreich sein, aber dann bei der Adenauer-Stiftung von Annegret Kramp-Karrenbauer gezeigt zu bekommen, wie man Mehrheiten organisiert? Über den Kanzler und sein wiederkehrendes Problem.
