Horst Köhler war, wie Friedrich Merz, ein Mann der Wirtschaft und der CDU. Aber er war kein Ökonomie-Automat, und er hatte eine Eigenschaft, die dem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz fehlt und in der Horst Köhler als Staatsoberhaupt brillierte: Er war schelmisch, er war ein schelmischer Präsident. Deswegen mochten ihn in die Menschen. Er war auf eine bisweilen etwas ungelenke Weise volkstümlich; er fremdelte ein wenig im Berliner Politikbetrieb, aber gerade das machte ihn im Volk beliebt – so beliebt, dass man ihn den „Präsidenten der Herzen“ nannte. Er war als Nachfolger von Johannes Rau der neunte Bundespräsident – und meine schönste Erinnerung an ihn ist die folgende: