Kommentar von Robert Roßmann, Berlin

Triumphgesänge seien ihm fremd, hat Friedrich Merz nach seinem Sieg bei der Mitgliederbefragung gesagt. Was man halt so sagt, damit man in der Stunde des Triumphes nicht übermütig erscheint. Demut kommt gut an. Aber Merz steht tatsächlich vor keiner angenehmen Aufgabe. Er ist jetzt so etwas wie der Trümmermann der CDU. Die Partei ist bei der Bundestagswahl auf 18,9 Prozent abgestürzt, der Verlust der Macht schmerzt die regierungsverwöhnten Christdemokraten gewaltig. Die Partei ist orientierungslos, während die Ampel-Koalition ihren Aufbruch in die Zukunft feiert.